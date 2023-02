Le partenariat Arménie-UE s’étend dans de nouvelles directions affirme dans un message du ministre arménien des Affaires étrangères à la session Euronest

Lors de la 10e session ordinaire de l’Assemblée parlementaire Euronest, le vice-ministre des Affaires étrangères d’Arménie, Paruyr Hovhannisyan a délivré un message vidéo.

Le vice-ministre arménien des Affaires étrangères a déclaré :

"Chers parlementaires,

Mesdames et Messieurs,

Chers collègues,

Je suis heureux d’avoir cette occasion d’envoyer un message sur la vision de l’Arménie pour l’avenir du Partenariat oriental.

Bien que l’année dernière, lorsque nous avons accueilli les réunions du Bureau et des commissions permanentes de l’Assemblée parlementaire Euronest à Erevan, la situation géopolitique était complètement différente, de nombreux partenaires du partenariat oriental étaient déjà confrontés à de graves problèmes, ce qui a compliqué le maintien ce format.

Aujourd’hui, les défis auxquels nous sommes confrontés sont encore plus divers, nous sommes confrontés à de graves crises humanitaires où des milliers de personnes risquent d’être tout simplement coupées du reste du monde. Comme vous le savez, le problème le plus urgent auquel nous sommes confrontés aujourd’hui est l’aggravation de la crise humanitaire au Haut-Karabakh. Depuis le 12 décembre de l’année dernière, un groupe d’Azerbaïdjanais a bloqué le corridor de Latchine, la seule route reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie et au reste du monde. Avec cette action, 120 000 personnes du Haut-Karabakh ont été isolées. La situation dans le corridor Lachine demeure inchangée. Cela fait deux mois que la population du Haut-Karabakh est assiégée de facto. Près de huit semaines après le début du blocus, il y a de graves pénuries de tous les produits essentiels.

Malgré ces défis et incertitudes, nous sommes convaincus que dans le contexte de la situation dans la région, l’impératif de renforcer la résilience de nos pays et sociétés revêt une urgence nouvelle. Dans ce contexte, le partenariat oriental et l’agenda 2020 avec ce dernier ont un rôle clé.

Nous pensons également que dans le cas de l’Europe, la sécurité ne peut être globale sans le respect de la démocratie et des droits de l’homme. Dans un monde où la démocratie fait face à une rude concurrence de la dictature, très peu de pays vont dans la bonne direction. L’Arménie est dans la liste de ces quelques pays. Et cela ne se fait pas sans le soutien de l’UE, bien au contraire. Non seulement l’UE continue d’être le principal partenaire de l’Arménie pour soutenir le programme de renforcement des institutions et de réforme, mais aussi, d’une manière générale, le partenariat Arménie-UE s’élargit dans de nouvelles directions. Dans ce contexte, la participation au partenariat oriental a également joué un rôle positif important, en particulier dans la promotion des réformes institutionnelles en Arménie et a grandement contribué à la transformation démocratique de certains pays du partenariat oriental, en particulier l’Arménie.

Compte tenu des facteurs mentionnés, nous sommes convaincus que le format EAG doit continuer à fonctionner, qu’il ne doit pas être remplacé par une autre initiative ou limiter la possibilité de s’engager dans d’autres formats.

Chers collègues,

Saisissant cette occasion, je voudrais exprimer notre gratitude au Parlement européen pour toutes les déclarations et résolutions claires concernant l’Arménie et le Haut-Karabakh, ainsi qu’à l’Union européenne pour sa décision de déployer une mission civile de l’UE en Arménie. La mission peut jouer un rôle important dans le renforcement de la sécurité humaine sur le terrain et continuer à contribuer à la stabilisation de la situation globale. » Source Armtimes

Krikor Amirzayan