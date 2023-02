Le 20 février 1988 restera dans l’histoire arménienne comme un symbole du réveil national

Les rassemblements spontanés et massifs qui ont commencé le 20 février 1988 resteront dans l’histoire arménienne comme un symbole du réveil national, de l’unité et de la lutte de libération, a déclaré le Premier ministre arménien Nikol Pachinian à l’occasion du 35e anniversaire du mouvement Artsakh.

« Le mouvement a été la première étape de la restauration de notre statut d’État, par lequel nous avons retrouvé la détermination de vivre librement et de manière indépendante, de façonner notre destin et de gérer notre avenir », a déclaré le Premier ministre.

Il a noté que le mouvement du Karabakh devait exprimer le droit et la volonté du peuple d’Artsakh de défendre ses droits et de vivre une vie digne sur sa propre terre.

« Même après 35 ans, les Arméniens du Haut-Karabakh sont confrontés à de sérieux défis. Aujourd’hui encore, étant assiégés, nos compatriotes sont contraints d’exprimer leur volonté de protéger leurs droits et leur sécurité. Comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises, ces actions de l’Azerbaïdjan ont un objectif : briser la volonté du peuple du Haut-Karabakh de vivre dans sa patrie, qui, cependant, j’en suis sûr, est incassable et inébranlable », a déclaré le Premier ministre Pachinian.

"Nous continuons à multiplier nos efforts pour attirer l’attention internationale sur la crise humanitaire au Haut-Karabakh, car seule l’activité sans relâche de la communauté internationale peut freiner l’agressivité et les actions provocatrices de l’Azerbaïdjan, mettre pleinement en œuvre les engagements pris dans la déclaration tripartite du 9 novembre, 2020 et débloquer le corridor de Latchine », a-t-il poursuivi.

« Dans le même temps, nous poursuivrons nos démarches cohérentes visant à résoudre les problèmes socio-économiques des Arméniens d’Artsakh, à surmonter les défis de sécurité, à former des mécanismes de protection des droits et de la sécurité des Arméniens d’Artsakh. La réalisation de ces objectifs nécessite un travail incessant et nous devons être constants dans ce travail », a noté le Premier ministre Pachinian.

S’adressant au peuple d’Artsakh, le Premier ministre a déclaré : « Soyez forts et incassables pour vivre et créer la paix et la sécurité dans la patrie. Face aux nouveaux défis mondiaux et régionaux, nous devons concentrer nos efforts sur la mise en œuvre du programme de paix, même si nous comprenons les complications et les problèmes qui nous attendent en cours de route. Dans l’ensemble, une vie paisible, digne et sûre a été l’objectif fondamental du mouvement du Karabakh, et nous devons avancer vers cet objectif.