La cérémonie d’ouverture officielle de la mission d’observation de l’Union européenne en Arménie a eu lieu

En Arménie, aujourd’hui 20 février, les travaux de la mission d’observation de l’Union européenne en Arménie ont commencé, la cérémonie d’ouverture officielle a eu lieu. Le député de l’Assemblée nationale d’Arménie Arsen Torosyan l’a informé sur sa page Facebook.

"Le quartier général opérationnel de la mission sera situé dans la ville de Yeghegnadzor dans la région de Vayots Dzor.

Lors de la cérémonie d’ouverture officielle, Stefano Tomat, directeur exécutif de la planification civile et de la mise en œuvre de l’UE, Markus Ritter, chef de la mission de l’UE en Arménie, Armen Grigiryan, secrétaire du Conseil de sécurité de la RA, chef adjoint de la délégation de l’UE ont prononcé un discours, soulignant l’importance de la mission pour instaurer la paix dans la région et aider nos citoyens vivant dans les zones frontalières du point de vue du bien-être et de la sécurité » a déclaré Arsen Torosyan. Armenpress

Krikor Amirzayan