La position américaine est très importante, mais les mots seuls ne suffisent plus

Arpi Vardanyan, directeur du bureau régional du Congrès arménien d’Amérique, est l’interlocuteur de « First News ».

- Mme Vardanyan, porte-parole du Département d’Etat américain Vedant Patel a noté que Washington travaille à la réalisation de la paix dans le Caucase du Sud et que le Secrétaire d’Etat se concentre sur cette question. Pensez-vous que les efforts américains peuvent avoir un résultat positif ?

Je pense que oui. J’insiste sur de telles déclarations parce que non seulement nous, mais aussi nos adversaires les entendons. Ils doivent comprendre que le monde est également attentif à cette question, ne ferme pas les yeux et ne regarde que d’autres conflits. En même temps, je ne pense pas que seuls les mots suffisent, parallèlement à cela, d’autres événements devraient également avoir lieu, par exemple des négociations. La conférence sur la sécurité à Munich est très importante dans ce contexte, car les dirigeants de nombreux États du monde seront présents ici et parleront de divers conflits. Je considère également que le déploiement d’observateurs de l’UE à la frontière arméno-azerbaïdjanaise est très important à ce stade. Ils verront sûrement la réalité de ce qui se passe et transmettront des informations précises aux autorités compétentes. L’Azerbaïdjan dit une chose. mais la réalité est complètement différente. Tous ces éléments réunis devraient apporter un résultat positif : la paix sera établie et la route sera ouverte. Il ne fait aucun doute dans le monde que l’Azerbaïdjan est responsable de tout cela, mais pour qu’il cesse ses actions brutales, des efforts supplémentaires sont nécessaires. Blinken, d’autres responsables américains, de nombreux autres dirigeants mondiaux devraient continuer à prêter attention à cette question.

Le Département d’État a annoncé à plusieurs reprises la nécessité d’ouvrir le couloir de Lachin, Blinken a personnellement appelé Aliyev, mais il n’y a eu aucun résultat, pensez-vous que d’autres actions sont nécessaires en plus des mots ?

Je ne suis pas sûr de ce qui a été dit au cours de ces conversations. Bien sûr, Blinken n’appelle pas et ne dit pas : Ilham, ouvre la voie. Ils parlent avec confiance, essaient de comprendre quel est le problème spécifique. Bien sûr, c’est aussi une exhortation à ouvrir un lien, mais cela seul ne suffit pas. Il est un peu difficile de dire ce qui peut être fait en plus. Peut-être que les présidents devraient se parler, c’est-à-dire que le président américain devrait parler au président de l’Azerbaïdjan. En même temps, il est nécessaire de comprendre quelles cartes sont entre les mains de l’Azerbaïdjan, qu’il essaie depuis si longtemps de faire avancer ce qu’il veut. La question est de savoir comment gérer tout cela. Il y a des problèmes qui empêchent le problème d’être résolu. L’Europe place ses espoirs dans le gaz azerbaïdjanais et c’est un problème. Chaque pays doit agir en fonction de ses propres intérêts, mais nous devons comprendre ce qu’il faut faire pour s’en sortir avec un minimum de pertes.

Oui, nous voyons que par intérêt personnel, par exemple, il y a une approche beaucoup plus dure envers l’Ukraine que la nôtre, pourquoi ?

C’est une question douloureuse. Après tout, il y a aussi une crise humanitaire ici. Les droits de l’homme et la vie sont bien plus importants que tout le reste et, compte tenu de tout cela, une position beaucoup plus ferme s’impose. Peut-être voient-ils que plus de personnes risquent la guerre en Ukraine que les 120 000 Arméniens d’Artsakh ?

Pensez-vous que la concurrence entre les États-Unis et la Russie concernant la conclusion du traité de paix n’empêchera pas l’obtention du résultat final ?

Il y a une possibilité de perturbation. En même temps, je pense que des efforts devraient être faits par tout le monde pour mettre cette compétition de côté. La question concerne la vie des gens. Une solution peut être trouvée, mais de quelle manière, c’est le plus important.