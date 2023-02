Lettre ouverte des femmes d’Artsakh (Haut-Karabakh) à Ursula von der Leyen Artsakh Women for the Future

Chère Madame Présidente Von der Leyen,

Nous, les femmes d’Artsakh (Nagorno-Karabakh), lançons cet appel au monde et personnellement à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Nous sommes affamées et gelées sous les yeux du monde entier ! L’Azerbaïdjan nous tient sous un blocage, nous vole notre gaz et l’électricité. C’est un vrai terrorisme énergétique.

Madame von der Leyen, l’été dernier, vous avez signé un accord sur l’augmentation des livraisons de gaz de l’Azerbaïdjan à l’UE. Cela permettra aux enfants d’Europe de ne pas geler, alors que nos enfants ne peuvent pas même aller aux jardins d’enfants, ni aux écoles parce qu’il n’y a pas de chauffage. Nos médecins ne peuvent pas effectuer d’opérations et sauver des vies ! Notre population de 120 000 personnes est tenue captive par Aliyev.

L’Azerbaïdjan coupe notre gaz et l’électricité qui sont fournis par l’Arménie. Aliyev coupe nos fils électriques et les tuyaux.

Le corridor de Lachin, notre seule connexion au monde, est bloqué par l’Azerbaïdjan depuis le 12 décembre. Nos enfants n’ont plus rien :

de nourriture

d’électricité

de chauffage

Accès aux fournitures et aux traitements médicaux

La possibilité d’étudier

Et leur droit à l’avenir et à la vie.

Nous pouvons endurer beaucoup de choses pour le bien de nos enfants, mais nous avons besoin d’aide et d’une voix. Nous ne resterons pas en silence lorsque nos enfants seront tués.

Nous vous écrivons en tant que femme la plus puissante du monde, mais aussi en tant que mère qui aime ses sept enfants et chérit profondément sa précieuse famille. Du fond du cœur, nous vous demandons de vous tenir aux côtés des femmes et des enfants de l’Artsakh et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour empêcher l’Azerbaïdjan de poursuivre son blocage cruel.

Sincèrement,

Les femmes d’Artsakh

