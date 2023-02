La 16e exposition internationale des technologies de Défense « IDEX 2023 » a débuté au National Exhibition Center (ADNEC) d’Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis.

18 entreprises arméniennes présentent les dernières réalisations et le potentiel de l’Arménie dans le domaine des technologies de l’information, de la défense et militaires, des solutions d’ingénierie sous le pavillon commun « Arménie ». Non seulement des produits finis, mais aussi des projets innovants sont présentés.

Dans le cadre de la visite officielle, le ministre de l’Industrie de haute technologie d’Arménie, Robert Khachatryan, a visité 12 salles d’exposition thématiques de l’exposition, s’est familiarisé avec les dernières technologies dans les domaines de la défense terrestre, maritime et aérienne, et a échangé des idées avec des représentants des entreprises d’Arménie.



Le salon international des technologies de défense « IDEX » est considéré comme l’un des événements les plus prestigieux et stratégiquement importants de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, réunissant les principaux et prestigieux leaders de l’industrie de la défense, ainsi que diverses entreprises technologiques innovantes, bien connues experts dans le domaine de la technologie. Radolur

Krikor Amirzayan