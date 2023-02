La mission civile de l’UE, composée d’une centaine de membres, a commencé ses travaux en Arménie

Le 20 février, l’Union européenne lance la mission civile de l’UE en Arménie dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune.

Nous l’apprenons par le communiqué de presse de l’UE que la mission civile des observateurs en Arménie, officiellement adoptée par le Conseil de l’UE le 23 janvier 2023 est en poste en Arménie depuis ce matin.

"Le but du déploiement du côté arménien de la frontière arméno-azérie est de contribuer à la stabilité dans les zones frontalières de l’Arménie, de renforcer la confiance et la sécurité dans les régions touchées par le conflit, ainsi que de fournir un environnement qui faciliter les efforts de règlement entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui sont soutenus par l’UE » indique le message de l’UE.

L’UE ajoute qu’au total, le personnel exclusivement civil de la mission de l’UE comprendra environ 100 personnes, dont une cinquantaine d’observateurs non armés.

Le quartier général opérationnel de la mission sera à Yeghegnadzor dans la région de Vayots Dzor sous la direction de Stefano Tomat, directeur exécutif de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) du Service européen pour l’action extérieure, qui occupera le poste de commandant des opérations civiles et Markus Ritter en chef de mission. Source Artsakhpress

Krikor Amirzayan