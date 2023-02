La délégation du centre iranien d’activités anti-mines s’est rendue au mémorial du génocide arménien a Erévan

La visite de la délégation du centre iranien d’activités anti-mines en Arménie se poursuit.

Le « Centre d’expertise et de déminage humanitaire » informe News.am que lors de la visite, les invités ont eu des réunions officielles avec le directeur des affaires du ministère arménien de la Défense, Levon Khachatryan, et le vice-ministre des Affaires étrangères d’Arménie, Vahan Kostanyan.

La délégation d’Iran a visité les lieux historiques et culturels de l’Arménie, y compris la « Mosquée Bleue » perse opérant à Erevan.

Les invités ont également visité le Mémorial de Tsitsernakaberd pour rendre hommage aux victimes du génocide arménien de 1915 et ont visité le Musée du Génocide.

À l’issue de la visite, un protocole conjoint a été signé entre le « Centre d’expertise et de déminage humanitaire » d’Arménie et le Centre d’action contre les mines de la République islamique d’Iran sur l’échange d’expériences, la formation de spécialistes et l’élargissement de la coopération dans le domaine de l’action contre les mines.

Krikor Amirzayan