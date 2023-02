Un documentaire pour l’Arménie, par Olivier Weber et Christophe Raylat L’Arménie est menacée, nous voulons témoigner avant qu’il ne soit trop tard

L’écrivain Olivier Weber, qui était avec Sylvain Tesson, Pascal Bruckner et Jean-Christophe Buisson dans la délégation d’intellectuels qui a plaidé la cause de l’Arménie auprès du président de la République le 23 janvier dernier et le réalisateur Christophe Raylat ont commencé le tournage d’un film sur la situation de l’Arménie face aux menaces.

Ils lancent un appel de fonds sur la plateforme Kisskissbankbank pour les aider à réaliser ce projet qui sera en libre accès dès le mois de mai 2023. Indispensable pour briser le mur du silence.

Plus d’infos ici