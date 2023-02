Arménie Echange et Promotion et la Ville de Grenoble présentent une conférence-débat sur :

Les inter-actions de la guerre en Ukraine sur le Caucase du Sud

par Gaïdz MINASSIAN

Journaliste au Monde, Rédacteur en chef adjoint des Hors-Série

Enseignant à Sciences Po Paris en relations internationales

Auteur de plusieurs ouvrages

Jeudi 2 mars 2023, à 18h30

Maison de l’International de Grenoble, 1 rue Hector Berlioz

Entrée libre

Tandis que la Russie attaque l’Ukraine, la Turquie délègue à l’Azerbaïdjan une guerre d’invasion de l’Arménie. Dans les deux cas, l’Europe assiste à une poussée du monde post-occidental en son sein. Mais à y regarder de plus près, le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan constitue-t-il une extension de la guerre en Ukraine ou un laboratoire des convergences entre les positions russes et occidentales dans cette région sensible du monde ou encore l’angle mort des négociations internationales, illustré par le silence international autour du blocus du corridor de Latchine, reliant le Karabakh à l’Arménie et imposé par Bakou et Moscou ? Le Caucase du Sud traverse depuis 2020 son troisième âge du désenclavement depuis la chute de l’URSS en 1991 et s’interroge sur son avenir : qui dominera cet espace dans les années à venir ?

Contact : AEP Grenoble - [email protected]