Gyumri est aujourd’hui la preuve de la viabilité de l’Arménie selon l’Ambassadeur de France en Arménie

L’ambassadeur de France en Arménie Jonathan Lacôte a félicité la fête de Gyumri en arménien et français sur sa page Facebook et a publié des photos.

« Symbole de la résilience du peuple arménien, Gyumri est aujourd’hui la preuve de la vitalité de l’Arménie. Son patrimoine historique exceptionnel et le dynamisme de ses habitants transforment Gyumri en une nouvelle capitale culturelle ».



L’Ambassade de France en Arménie est fière de s’associer au renouveau de Gyumri et d’y accompagner le développement de la culture et de la langue françaises, en lien avec l’université de Gyumri , les écoles N.10 et N.45 à français renforcé et les centres SPFA Arménie et KASA, sans oublier les restaurateurs et le Centre éducatif Boghossian de ND d’Arménie, avec lesquels nous avons organisé en 2019 l’opération « Goût de France ».

Bonne fête Gumri ! a écrit Jonathan Lacôte.