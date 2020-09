50 ordinateurs offerts en Arménie aux enfants des villages de Lori et de Tavouch

Le ministère arménien de l’Education, des sciences, de la culture et des sports informe que suite à la demande effectuée il y a quelques mois, il va offrir 50 nouveaux ordinateurs aux élèves de villages frontaliers, afin que ces derniers puissent participer à distance à des cours sur internet. Ce sont des élèves de la région montagneuse du Lori et de la zone frontalière du Tavouch (au nord-est de l’Arménie) qui vont bénéficier de ces nouveaux ordinateurs. Ils furent offerts grâce aux fonds recueillis sur le site IDBanking.am où pour toute vente, les sociétés transmettaient 1 dram par vente au profit de cette opération pour les ordinateurs. Il fut réuni un peu plus de 5 millions de drams lors de cette opération permettant l’achat des 50 ordinateurs.

Krikor Amirzayan