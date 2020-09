Désormais 17 morts en Arménie suite à la consommation de l’alcool frelaté

Vendredi 3 personnes sont décédées suite à la consommation de l’alcool frelaté en Arménie où 13 personnes étaient encore hospitalisées a indiqué Alina Nikoghosyan la porte-parole du ministère arménien de la Santé. Au total 46 personnes étaient prises en charge dans les hôpitaux en Arménie depuis quelques jours, toutes avaient consommé l’alcool frelaté. Le nombre de morts en Arménie est désormais de 17 personnes. 29 personnes touchées par cette affaire de consommation d’alcool sont de la région d’Armavir et 9 sont décédées. A Erévan 15 personnes étaient touchées avec la mort de 7 personnes et dans la région de Kodayk on compte 1 mort pour 2 personnes touchées. Les autorités arméniennes ont arrêté les personnes qui avaient vendu cet alcool non conforme et contenant un fort risque d’empoisonnement.

Krikor Amirzayan