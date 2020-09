Nicosie, (AFP) - Le président chypriote, Nicos Anastasiades,

s’est dit inquiet vendredi du contexte « très volatil » en Méditerranée

orientale autour de la délimitation des frontières maritimes et des

prospections gazières, dû selon lui à « l’agressivité » d’Ankara, et a exhorté

au « dialogue », dans un entretien à l’AFP.

"Il y a une agressivité (de la Turquie), avec en réalité l’intention de

prendre le contrôle de l’ensemble de la zone, et nous assistons en conséquence

à une tension croissante. La situation est très volatile et inquiétante", a

déclaré M. Anastasiades.

Tout en évoquant la perspective de sanctions de l’Union européenne (UE), il

a jugé que le « dialogue » restait « la meilleure façon » de déminer la crise.

« La situation est très sérieuse, dangereuse », en raison des « provocations »,

des « violations de la loi internationale », « de la loi maritime internationale »

et « de notre propre zone économique exclusive » (ZEE) par Ankara, a affirmé

Nicos Anastasiades lors de cet entretien au palais présidentiel de Nicosie.

Le chef de l’Etat chypriote a en conséquence appelé "l’ONU et la communauté

internationale à prendre les mesures nécessaires face à ces sérieux défis« , et »à recourir à tous les moyens pour accentuer la pression sur la Turquie", afin

que celle-ci « cesse ses activités illégales ».

"Alors je suis persuadé que nous serions en mesure d’éviter toute nouvelle

escalade", a-t-il ajouté.

- « Force motrice » -

Les tensions sont fortes depuis plusieurs mois en Méditerranée orientale

autour des prospections d’hydrocarbures, et de la délimitation des frontières

maritimes, impliquant tous les pays de la zone, en particulier la Grèce,

Chypre et la Turquie.

Depuis le 10 août, Ankara a déployé son bateau sismique Oruç Reis et son

escorte de navires de guerre turcs pour procéder à des explorations au large

de l’île grecque de Kastellorizo, à 2 km des côtes turques.

La Turquie effectue également des prospections dans la ZEE de la République

de Chypre, pays de l’Union européenne qu’elle ne reconnaît pas en raison de la

partition de l’île.

Fin août, ces tensions se sont encore exacerbées, notamment entre Ankara et

Athènes, qui ont effectué des manœuvres militaires rivales, la première avec

les Etats-Unis puis la Russie, la seconde avec la France, Chypre et l’Italie.

L’UE a de son côté menacé la Turquie de nouvelles sanctions s’il n’y avait

pas de progrès dans le dialogue.

"Les sanctions ne sont pas notre objectif, a pour sa part commenté vendredi

le président chypriote. Notre but est, par le dialogue, de parvenir à un

règlement en tout point conforme à ce que dit la loi internationale."

Interrogé sur l’attitude de l’UE dans cette crise, il a en particulier

salué la « solidarité » de la France, une "force motrice de ce que l’Europe

devrait faire pour protéger les Etats membres de cette agressivité" turque.

Dans le même temps, "je comprends ce que la chancelière (allemande Angela)

Merkel fait" en tentant de promouvoir une médiation, a signalé M.

Anastasiades. Mais, "bien sûr, nous aimerions voir l’Allemagne et la France

faire front commun", a-t-il dit.

Jeudi soir, la Grèce a démenti des discussions avec Ankara sur une

désescalade, après un tweet du secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg,

affirmant le contraire. Et son Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, a

demandé à la Turquie de cesser ses « menaces ».

Lors d’une conférence de presse à Ankara, le ministre turc des Affaires

étrangères, Mevlut Cavusoglu, a lui accusé Athènes de « mentir » et de se

dérober à la négociation en niant tout dialogue au sein de l’Otan, dont les

deux pays voisins sont membres.

