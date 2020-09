Un bâtiment pour la culture et le social pour les militaires et leurs familles sur la base russe stationnée en Arménie

L’Armée russe du Sud Caucase dont une base est déployée à Gurmi en Arménie disposera désormais d’un Centre culturel et social pour les soldats Russes et leurs familles. Le Centre est presque terminé et sera inauguré dans quelques semaines. Le bâtiment abritera divers bureaux sociaux de salons, d’un cinéma et de salle de sport, de spectacle et de culture. Ainsi qu’une piscine, des aires de jeux pour les enfants et des boutiques. La construction du bâtiment et ses constructions annexes seront terminée en 2021.

Krikor Amirzayan