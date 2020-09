Le tri sélectif des déchets sera encouragé à Erévan

L’Arménie est à l’heure du respect de l’environnement. A Erévan dans de nombreux quartiers seront disposées sous peu des poubelles pour le papier, le plastique, le verre et les déchets autres pour le recyclage des déchets. Les poubelles porteront des couleurs différentes ainsi que des inscriptions pour faciliter leur identification et le recyclage. La ville d’Erévan qui gère les ramassages de ces déchets ménagers désire sensibiliser les citoyens au respect de l’environnement et le recyclage des déchets. Un travail important effectué par la mairie d’Erévan va encore par la communication faire comprendre aux citoyens les gestes de protection de l’environnement par le tri sélectif des déchets ménagers. L’Arménie est dans la lignée des pays européens en matière d’environnement, avec des moyens certes très limités mais qui ont tendance à se développer.

Krikor Amirzayan