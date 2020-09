Le complexe monastique arménien de Hokvots ou Ter Mariam à Van est en ruine

Eremnihaber.am se référant au journal arménien Agos paraissant en Turquie affirme que le complexe monastique arménien de Hokyats (ou Hokvots, Ter Mariam) dans le quartier Gyurpenar de Van (ancienne capitale de l’Arménie) est en étant de ruine très avancée.

Selon la tradition c’est dans ce monastère que se trouvent les tombes du roi arménien Tiridate et de son épouse. Au IVe siècle ce monastère était également un hôpital où étaient soignés les malades atteints de la lèpre. Selon une autre tradition c’est également dans ce monastère qu’auraient vécu la Vierge Hripsimé et que le bâtiment aurait abrité d’autres religieuses. Mais ce monastère fut au centre des invasions qui se sont déroulées dans la région et il fut fortement dégradé. Mais aujourd’hui encore ses ruines intéressent de nombreux fidèles, des touristes, des habitants des villages proches, des couples qui désirent un enfant. Tout ce monde se rend au monastère également appelé Sourp Mariam (Sainte-Marie) faire une prière ou des vœux en réalisant le madagh (l’offrande). Les couples qui ont alors des enfants nomment les garçons du prénom d’Issa et les filles du prénom de Mariam.

Krikor Amirzayan