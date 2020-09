Le feu de broussailles éteint au village arménien de Kessab à la frontière syro-turque

Le journal arménien Arevelk.am informe que la région du village arménien de Kessab à la frontière entre la Syrie et la Turquie fut ravagée par le feu en raison des fortes chaleurs et de la sècheresse de l’été. La région de Baldjaghaz est au centre de ces feux de broussailles et d’arbustes qui ont ravagé plusieurs hectares de terrains. L’un de ces feux a calciné les terrains se trouvant tout près de l’église catholique arménienne Sourp Hrechdakapatots (Saint Mikael). Les villageois qui n’ont pas épargné leurs efforts pour éteindre l’incendie ont finalement réussi et les habitations et l’église arménienne sont restées indemnes.

Krikor Amirzayan