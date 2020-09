Un drone tueur turc dans le ciel de l’Azerbaïdjan

Un drone tueur turc TAI Anka-S a été remarquée dans le ciel de l’Azerbaïdjan ont indiqué les médias azéris. Un peu plus tôt ces médias avaient indiqué qu’un contrat d’achat d’armement et notamment de drones turcs pour 200 millions de livres turques (près de 30 millions de dollars) avait été signé entre Bakou et Ankara. Ainsi la présence de l’armement de la Turquie en Azerbaïdjan se renforce chaque jour un peu plus. Le dernier conflit arméno-azéri dans la région du Tavouch (nord-est de l’Arménie) et les déclarations de la Turquie qui affirma soutenir ouvertement l’Azerbaïdjan ne laissent désormais plus de doute sur la coopération militaire turco-azérie. Un axe Ankara-Bakou dirigé ouvertement contre l’Arménie et l’Artsakh.

Krikor Amirzayan