Quand la Musique fait des traits d’union

Le documentaire « Musiciennes ! Arménie - Turquie - France » suit le projet Music Action Lab Women, résidence internationale croisant réflexions autour des questions de l’égalité des sexes et création musicale originale, accueillant des musiciennes professionnelles de France, d’Arménie et de Turquie.

Au gré de répétitions, de rencontres avec des membres de la société civile et des personnalités publiques, les cinq musiciennes Sevana Tchakerian, Carole Marque-Bouaret, Caroline Cuzin, Ezgi Elkirmis et Seval Eroglu ont tissé des liens musicaux, pensé à des solutions aux problématiques de l’égalité des sexes, et créé des musiques originales en arménien, turc et français.

Reportage diffusé sur TL7, Télévision Loire 7, le 1er août 2020.

