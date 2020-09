Disparition de Hagop Doniguian

"Mireille, Taniel, Soline et Patrick DONIGUIAN ont le regret de faire part du décès de leur époux et père Hagop Guiragos DONIGUIAN survenu le 4 août 2020 à Beyrouth.

Sa famille et amis se souviendront d’un ardent défenseur de la cause arménienne.

Editeur et imprimeur au Liban, M. Hagop DONIGUIAN a, sa vie durant, oeuvré au maintien de nos traditions et à la transmission de notre culture.

Il éditait et diffusait le dictionnaire arménien et arménien-français, le Yerazahan, la clé des songes ainsi que le célèbre livre de recettes la Cuisine Arménienne et Orientale édité et diffusé par ses soins dans plus de 10 pays"

La Rédaction de Nouvelles d’Arménie Magazine présente ses sincères condoléances à la famille Doniguian