Ankara, 4 sept 2020 (AFP) - La Turquie a accusé vendredi la Grèce de

« mentir » pour se dérober au dialogue après qu’Athènes a démenti des

discussions à l’Otan avec Ankara sur une désescalade en Méditerranée orientale.

« Celui qui ment n’est pas le secrétaire général de l’Otan, mais la Grèce »,

a affirmé le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu lors d’une

conférence de presse à Ankara. "Cela montre le vrai visage de la Grèce. (...)

Elle n’est pas pour un dialogue".

Jeudi soir, Athènes avait démenti des pourparlers avec Ankara pour prévenir

tout nouvel incident en Méditerranée orientale, annoncés plus tôt par le

secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg.

Selon le ministre turc, M. Stoltenberg avait contacté et obtenu le feu vert

des deux parties avant d’annoncer les pourparlers. "Celui qui pense avoir

raison ne se dérobe pas au dialogue. La Grèce sait qu’elle a tort. Les pays

européens le savent aussi« , a-t-il déclaré. »Nous sommes toujours prêts au

dialogue, mais sans conditions préalables".

M. Cavusoglu s’en est aussi pris à la France qu’il a accusée d’« encourager »

la Grèce et d’agir de manière « hystérique ».

"Nous conseillons à la France d’abandonner cette attitude hystérique qui ne

sert à rien. Nous faisons partie de l’Otan« , a-t-il affirmé. »La France

devrait venir discuter avec nous sur comment travailler ensemble. Une telle

attitude profiterait à tout le monde".

Les tensions sont vives entre Ankara et Paris à propos des recherches

turques d’hydrocarbures dans une zone revendiquée par la Grèce en Méditerranée

orientale.

La France s’est attiré les foudres du président turc Recep Tayyip Erdogan

en affichant son soutien à la Grèce dans cette crise.

Ankara avait annoncé mardi l’extension de ses recherches gazières dans une

zone riche en hydrocarbures en Méditerranée orientale revendiquée par la

Grèce, faisant fi des appels internationaux à apaiser les tensions avec

Athènes.

Athènes soutient que le droit d’exploiter les ressources naturelles autour

de ses îles situées à proximité des côtes turques lui appartient. Mais Ankara

refuse, estimant que cela reviendrait à priver la Turquie de dizaines de

milliers de km2 de mer.

Les deux pays ont récemment multiplié les démonstrations de force et mené

des manœuvres navales rivales.