Strasbourg, 4 sept 2020 (AFP) - Le Conseil de l’Europe a une nouvelle fois

réclamé vendredi la « libération immédiate » d’Osman Kavala, mécène turc

défenseur des droits de l’homme, après une décision définitive de la CEDH

condamnant la Turquie pour cette détention visant à le « réduire au silence ».

"Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a exhorté la Turquie à

garantir la libération immédiate de l’homme d’affaires", a annoncé

l’institution dans un communiqué.

Soupçonné de « tentative de renversement du gouvernement » pour avoir soutenu

des manifestations antigouvernementales en 2013, Mehmet Osman Kavala avait été

arrêté le 18 octobre 2017 à Istanbul, et placé en détention.

En décembre 2019, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) avait

estimé que sa détention avait lieu "en l’absence d’éléments de preuve à charge

suffisants« et poursuivait en fait un autre objectif, à savoir »le réduire au

silence et intimider d’autres défenseurs des droits de l’homme". Elle avait

requis sa libération immédiate.

La décision de la CEDH est devenue définitive le 11 mai dernier lorsque

l’appel des autorités turques a été rejeté.

En février 2020, la justice turque avait finalement acquitté M. Kavala et

ordonné sa libération. Mais avant même de pouvoir quitter la prison, il avait

été placé en garde à vue dans le cadre d’une autre enquête, portant celle-là

sur la tentative de coup d’Etat de juillet 2016. Il avait une nouvelle fois

été placé en détention.

Une troisième série de chefs d’inculpation a ensuite été prononcée à son

encontre le 9 mars.

Soulignant « l’urgence » de la situation, le Comité des Ministres du Conseil

de l’Europe a d’ores et déjà annoncé son intention de "reprendre l’examen de

cette affaire" lors d’une prochaine réunion, du 29 septembre au 1e octobre.

Jeudi, le président de la CEDH, Robert Spano, en visite à Ankara, avait

rappelé au chef de l’Etat turc Recep Tayyip Erdogan "l’obligation des États

d’exécuter les arrêts de la Cour".

En mai, le Conseil de l’Europe avait déjà réclamé la libération d’Osman

Kavala, soulignant, outre les aspects légaux, que le détenu était exposé au

Covid-19.

Homme d’affaires et philanthrope, Osman Kavala est devenu le symbole de la

répression orchestrée contre la société civile en Turquie, en particulier

depuis une tentative de putsch en 2016 suivie de purges massives. Jamais

libéré depuis son arrestation en octobre 2017, il a passé plus de 1050 jours

en détention.