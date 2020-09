Karen Khachanov au 3e tour de l’US Open

Après un premier tour compliqué (il avait été mené 2 sets à 0 face au jeune espoir italien Jannik Sinner), Karen Khachanov a passé sans encombre hier soir son second match face à son compatriote, Andrey Kuznetsov. Malgré son appréhension - « Pas facile de jouer face à un ami, surtout après une absence de plus de 2 ans à cause d’une blessure ! » -, il n’aura eu besoin que de trois petites manches (6-3, 6-4, 6-1) et 1h51 de jeu pour se hisser en 16e de finale de l’US Open.

Le joueur russe d’origine arménienne, tête de série numéro 11, affrontera demain l’Australien De Minaur, tête de série 21, qui s’est imposé face à Richard Gasquet.

Karen Khachanov devra montrer toutes ses qualités - notamment de serveur - lors de ce 3e tour du Grand Chelem américain, un tour qu’il atteint pour la deuxième fois (après 2018).