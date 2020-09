L’appel intérieur de Tigran Hamasyan : un nouvel opus envoûtant

© Luska.

Après nous avoir régalés pendant le confinement avec une session live, le pianiste Tigran Hamasyan nous avait intrigués en nous présentant Levitation 21, premier titre haletant de son nouvel album The Call Within. Cet opus de 10 compositions originales est désormais disponible, et est toujours à la hauteur du talent du jazzman.

« Levitation 21 », premier extrait de son album :

Trois ans après son album An Ancient Observer suivi du EP For Gyumri, le talentueux pianiste et compositeur revient en trio avec le projet The Call Within. L’artiste est accompagné du bassiste new-yorkais Evan Marien et du batteur suisse Arthur Hnatek, rejoints sur certains titres par la chanteuse et complice de longue date, Areni Agbabian, le violoncelliste Artyom Manukyan ou le guitariste metal Tosin Abasi. A signaler qu’il chante - et ce en arménien ! - dans l’envoûtant Newlyweds.

Deuxième extrait de son album, en session live at home :

Produit par Tigran Hamasyan, The Call Within est un vrai voyage dans le monde intérieur onirique de l’artiste, aussi réaliste que physique. Hamasyan, qui croit que « le moment de la création inconsciente est le moyen de se sentir conscient », assure : « Des secondes ineffables de nostalgie, de réalisation subliminale et surtout de joie remplissent le corps comme une œuvre d’art, un poème ou une mélodie née dans ce monde sans raison apparente, mais seulement pour que l’humanité découvre ce qui est invisible : le mystère divin. » L’album s’inspire de l’intérêt de Tigran Hamasyan pour les cartes de différentes époques, ainsi que de la poésie, des contes et légendes folkloriques arméniens chrétiens et préchrétiens, de l’astrologie, de la géométrie, du design arménien ancien, des gravures rupestres et de la cinématographie - brouillant les frontières entre la réalité historique et l’imaginaire.

Sur sa page Facebook, Tigran Hamasyan a expliqué qu’il était arrivé au bout d’un long processus d’écriture entamé en 2004 : « Désormais, je me sens presque triste, nostalgique, de voir tout ce processus arriver en phase finale, même si je vais aussi ressentir de la satisfaction puisque vous pourrez en apprécier la récolte »... Alors, bonne cueillette et bonne écoute à tous !

Claire Barbuti

The Call Within de Tigran Hamasyan, Label Nonesuch Records. Plus d’infos : https://www.tigranhamasyan.com/

A revoir : la session solo magnifique, captée à Los Angeles et retransmise le 6 avril par le gouvernement arménien pour ses concitoyens confinés :