Le Porte-avion Charles de Gaulle fait route vers la Méditerranée orientale

C’est dans un contexte tendu entre la France et la Turquie que le Porte-avions Charles de Gaulle, à propulsion nucléaire, devrait prendre le cap vers la Grèce le 5 septembre, depuis le port de Toulon, officiellement pour conclure une vente de 18 avions Rafale à Athènes.

Le navire de guerre devrait être accompagné par des navires et sous-marins de la marine française au moment où la Grèce conteste l’exploration énergétique de la Turquie en Méditerranée orientale.

De son côté le président Macron avait auparavant annoncé sa décision de « renforcer temporairement la présence militaire française en Méditerranée orientale dans les prochains jours, en coopération avec les partenaires européens, dont la Grèce », afin de « mieux apprécier la situation dans cette région de la Méditerranée » et de « marquer la volonté de faire respecter le droit international.

Le 12 octobre 2019 la ministre des Armées, Florence Parly, avait déclaré sur Twitter : « Dans l’attente de la cessation de l’offensive turque dans le Nord-est syrien, la France a décidé de suspendre tout projet d’exportation vers la Turquie de matériels de guerre susceptibles d’être employés dans le cadre de cette offensive. Cette décision est d’effet immédiat. ». Aujourd’hui la ministre souligne que « La Turquie conteste l’existence de zones économiques exclusives, met en cause la souveraineté de deux Etats-membres de l’Union européenne, la Grèce et Chypre, et met potentiellement en danger un droit fondamental qui est la liberté de navigation »…« Pour dialoguer, il faut cesser d’être dans l’escalade », a-t-elle estimé. « Il y a un droit de navigation dans les eaux de la Méditerranée. Il n’y a pas de droit d’accaparement de ressources énergétiques et gazières, surtout lorsque celle-ci ont été reconnues conformément aux traités internationaux ».

Au vu de ces circonstances le président Erdogan a récemment déclaré « Si nous agissons avec bon sens et raison, nous pouvons trouver une solution gagnant-gagnant qui répond aux intérêts de chacun ».