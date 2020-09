Les tarifs pratiqués par les églises arméniennes d’Arménie pour le mariage varient de 3 000 à 21 000 drams

Le journal arménien « Past » (Faits) indique les tarifs pratiqués par les églises en Arménie dans les régions et la capitale. Ainsi pour les mariages, ces prix varient de 3 000 à 5000 drams jusqu’à 20 000 ou 25 000 drams.

« Past » affirme que dans les églises de la région de Chirak le tarif des mariages est de 21 000 drams (environ 40 euros). Le journal s’est penché sur ces grandes différences de prix entre les églises d’une région à une autre. Et d’affirmer que chaque diocèse fixait ses propres tarifs en la matière. Interrogée sur la question, Sainte-Etchmiadzine par la voix du responsable de l’administration le père Vahram Melikyan n’a pas désiré répondre et a renvoyé les journalistes à poser cette question aux responsables du diocèse du Chirak. Ce dernier a confirmé que le prix des cérémonies de mariages était fixé à 21 000 drams, les baptêmes à 7 000 drams. En répondant que « l’Eglise arménienne de demande pas la dîme (le dixième des salaires) mais un montant symbolique minimal en contrepartie d’un travail effectué par les religieux ».

Krikor Amirzayan