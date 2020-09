Le niveau du lac Sevan a augmenté de 5 centimètres en un an

Le niveau du lac Sevan a remonté de 5 centimètres en un an, d’après une mesure prise le 2 septembre par les services de HayHidromed l’organisme chargée de la surveillance des eaux du lac. Ainsi le 2 septembre, le niveau du lac Sevan était à 1 900,68 mètres au-dessus du niveau de la mer contre 1 900,63 le 2 septembre 2019. Entre juillet et août 2020 des eaux du lac Sevan furent prélevées 138,5 millions de mètres cubes d’eau ; Depuis le 9 janvier jusqu’au début septembre le tunnel entre la rivière Arpad et le Sevan avait déversé dans le lac Sevan 166,4 millions de mètres cubes d’eau soit plus que la quantité des eaux prélevées du lac.

Krikor Amirzayan