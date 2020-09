2e tour de l’US Open : Serena Williams s’est imposée sur Margarita Gasparyan (6-2, 6-4)

Au 2e tour de l’US Open à New York, l’Américaine Serena Williams l’épouse de l’arméno-américain Alexis Ohanian n’a laissé aucune chance à l’arméno-russe Margarita Gasparyan. Et c’est en toute logique que Serena Williams s’est imposée en deux sets ‘6-2, 6-4) sur Margarita Gasparyan qui représente la Russie. La partie dura 1h35 et Margarita Gasparyan montra également ses qualités même s’il était difficile de réaliser l’exploit face à l’une des meilleures joueuses de tennis de la planète qui a gagné à ce jour 53,4 millions de dollars alors que l’arméno-russe émarge à un peu plus de 1,5 million de dollars.

Krikor Amirzayan