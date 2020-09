Le ministère de la Santé détaille les dépenses liées au COVID-19

Le ministère arménien de la Santé a déclaré jeudi avoir dépensé depuis mars près de 11,5 milliards de drams (23,6 millions de dollars) pour le traitement des personnes infectées par le nouveau coronavirus et les mesures préventives contre la propagation de la maladie. Ce chiffre équivaut à plus de 10 % des dépenses publiques globales de santé prévues par le budget de l’Etat arménien pour 2020. Le budget a été élaboré par le gouvernement et approuvé par le Parlement à la fin de l’année dernière, avant le début de la pandémie de COVID-19.

Un rapport publié par le ministère indique que plus d’un quart de la somme (...)