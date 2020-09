L’Arménie est 87 ème sur 106 pays dans le classement des salaires moyens

L’Arménie est arrivée 87 ème dans le classement des salaires moyens, selon une étude des analystes de Picodi. Selon l’étude, le salaire moyen en Arménie est de 333 dollars. L’Azerbaïdjan occupe la 86e place du classement (335 dollars) et la Géorgie le 96e (284 dollars). Parmi les autres pays post-soviétiques, l’Estonie est 35e (1311 $), la Lituanie 42e (958 $), la Lettonie 44e (908 $), la Russie 68e (460 $), le Kazakhstan 73e (437 $), la Biélorussie 75e (416 $), Ukraine 81e (350 dollars) et Ouzbékistan 99e (237 dollars).

La Suisse arrive en tête du classement des 106 pays, où le salaire mensuel moyen en dollars est de 5 989 dollars. Le Luxembourg et les États-Unis sont arrivés deuxième et troisième du classement. Leurs résidents gagnent en moyenne respectivement 4 014 $ et 3 534 $.

Cuba, l’Ouganda et le Nigéria sont en bas du classement avec des salaires allant de 36 $ à 184 $.

Récemment, le Premier ministre arménien a déclaré qu’en juillet 2019, le salaire moyen par emploi était de 193 955 drams et en juin 2020 de 198 335 drams , alors qu’en juillet 2020, ce chiffre était de 207 795 drams.