Le recteur explique pourquoi l’Université d’État d’Erevan a augmenté les frais de scolarité

L’Université d’État d’Erevan (YSU) a augmenté les frais de scolarité de 70000 drams à 130000 drams selon les départements, a déclaré le recteur par intérim Gegham Gevorgyan lors d’une conférence de presse affirmant que la décision avait été approuvée à l’unanimité par le conseil académique de l’YSU.

Il a déclaré que l’université avait reçu début mai, alors qu’en raison de la pandémie de coronavirus, les restrictions économiques étaient les plus strictes, environ 4060 candidatures, et la moitié des candidats cherchaient à être admis dans les départements avec les frais de scolarité les plus élevés.

Selon le recteur, le débat sur l’augmentation des frais de scolarité a été lancé par les médias, les forces politiques et certains membres du parlement après que l’université ait accepté les candidatures.

« Je conviens que les frais de scolarité sont élevés pour de nombreux étudiants, mais si les candidats ont choisi une certaine spécialité à ce prix, alors cela leur convient », a-t-il déclaré.

Gegham Gevorgyan a déclaré que l’augmentation des frais de scolarité ne s’appliquerait qu’aux étudiants de première année, les frais pour le reste des étudiants resteraient les mêmes. Il a souligné qu’en raison de l’augmentation des frais de scolarité, les salaires de la faculté seront augmentés en moyenne de 10%.

Il a également déclaré que la hausse constitue un autre objectif : attirer de nouveaux membres du personnel à l’université. Selon Gegham Gevorgyan, les salaires ne sont toujours pas suffisants pour que les jeunes spécialistes qualifiés puissent subvenir aux besoins de leur famille et nombre d’entre eux recherchent des emplois mieux rémunérés.