Les prix ​​alimentaires en Arménie en hausse de 1,6% d’une année sur l’autre en août 2020

Les prix des aliments et des boissons non alcoolisées en Arménie ont augmenté de 1,6% en août 2020 par rapport à août 2019, et ont diminué de 0,9% par rapport à juillet 2020, a déclaré le Comité national des statistiques (NSS), expliquant la baisse par une baisse des prix des fruits et légumes respectivement de 4,9% et 3,3%.

Selon lui, les prix des fruits en août ont augmenté de 30,6% d’une année sur l’autre et ont baissé de 4,9% par rapport au mois de juillet précédent. Les prix des légumes en août 2020 ont augmenté de 0,3% par rapport à août 2019 et ont baissé de 3,3% par rapport à juillet 2020.

« La baisse globale des prix des fruits et légumes en août 2020 s’est élevée à 3,93% par rapport à juillet. Ces produits, qui font 10,32 % dans le panier de consommation, a contribué à une baisse du niveau global des prix à la consommation », a déclaré le NSS.

Le prix du sucre en août a diminué de 3,9% par rapport à août 2019 et a augmenté de 0,8% à partir de juillet 2020. Les produits à base de viande en août de cette année par rapport à août de l’année dernière ont chuté de 3,9% et par rapport à juillet 2020, ils ont augmenté de 0,5%. Les prix des produits laitiers en août ont baissé de 3,5% par rapport au même mois de 2019 et ont augmenté de 0,3% par rapport à juillet 2020.

Les prix des œufs en août 2020 par rapport à août 2019 ont baissé de 20,7%, et par rapport à juillet 2020, ont augmenté de 2% .

En août 2020, les prix du poisson et des fruits de mer, du café, du thé et du cacao, des boissons alcoolisées et des produits du tabac ont augmenté de 0,1% par rapport à juillet 2020, tandis que les prix des produits de boulangerie et des céréales, des huiles et graisses de cuisson, ainsi que des boissons gazeuses n’ont pas changé par rapport à juillet.

Les prix des produits non alimentaires en août 2020 par rapport à août de l’année dernière et en juillet de cette année ont augmenté de 0,6%.

En général, les prix à la consommation en Arménie en août 2020 ont augmenté de 1,8% par rapport à août 2019 et ont diminué de 0,1% à partir de juillet 2020.