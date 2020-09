Le président Sarkissian s’entretient avec le héros national arménien, le docteur Hrayr Hovakimyan

Le président Armen Sarkissian a eu une conversation téléphonique avec le médecin honoré, le chirurgien cardiaque Hrayr Hovakimyan, qui a récemment reçu le titre de héros national de la République d’Arménie et de l’Ordre de la patrie.

Le président Sarkissian a félicité le premier médecin à avoir été honoré du titre de héros national et lui a souhaité la santé et plein de succès.

Le président de la République a salué les services rendus par Hrayr Hovakimyan à la patrie et le peuple, son travail humanitaire dévoué en tant que chirurgien cardiaque, qui a contribué à sauver un certain nombre de vies.Le président de la République a déclaré que l’arrivée de Hrayr Hovakimyan en Arménie il y a environ trois décennies était mémorable. Il a évoqué l’ouverture du département de chirurgie cardiaque pédiatrique au centre médical Nork-Marash à Erevan en 1993, ainsi que la création en 1996 du département de chirurgie cardiaque pour adultes.

Grâce aux activités du Dr Hovakimyan en Arménie, de nombreux enfants ont reçu une seconde vie, a déclaré le président. Il a noté que le titre de héros national d’Arménie décerné à Hrayr Hovakimyan était également un mot de gratitude de la part de ces enfants et de leurs familles.

Le médecin a déclaré que son objectif principal aujourd’hui est de transmettre ses connaissances et son expérience à la jeune génération, afin que de jeunes professionnels formés et qualifiés puissent assurer le développement continu et le succès du département.

Le Président a exprimé l’espoir que dans un proche avenir, il aurait l’occasion de le rencontrer à Erevan pour lui remettre la plus haute distinction en personne.

Le chirurgien cardiaque Hrayr (Hagop) Hovagimian est le premier médecin à être nommé héros national d’Arménie et à recevoir l’Ordre de la patrie.