L’Artsakh a été l’étincelle qui a propagé le feu de la liberté à travers le monde arménien selon le Président

L’Artsakh a été l’étincelle qui a allumé le feu de la liberté qui s’est répandu dans tout le monde arménien, a déclaré le président arménien Armen Sarkissian dans un message de félicitations à l’occasion du jour de l’indépendance de l’Artsakh.

« Notre peuple s’est levé pour défendre ses droits et prendre sa place digne dans la famille moderne des nations. Ce fut un moment vraiment historique pour la réalisation de nos aspirations et capacités et son importance a été dûment appréciée en Artsakh ainsi qu’en Arménie », a déclaré le Président.

Selon lui, la déclaration d’indépendance est devenue le catalyseur qui a permis de former un État souverain.

« Aujourd’hui, 29 ans plus tard, la République d’Artsakh est une unité d’État mature grâce à la lutte menée par les forces pan-arméniennes, grâce à la victoire, obtenue grâce à l’unité de l’Artsakh, de l’Arménie et de la diaspora, grâce à la la volonté qui dirige le peuple de l’Artsakh et est devenue la promesse de son succès », a poursuivi le président Sarkissian.

« Je m’incline devant la mémoire de tous les héros déchus qui ont sacrifié leur vie pour l’Artsakh libre et indépendant et j’exprime ma gratitude à tous ceux qui ont donné leur santé et leur bien-être pour atteindre cet objectif », a-t-il ajouté.

Le président a noté que l’Artsakh était une pierre de touche pour notre volonté nationale et demeure le pivot de notre unité nationale.

« Pour nous, en tant que nation, chaque réalisation en Artsakh est une pierre pour la restauration de l’immense monde arménien. Ainsi, notre esprit et nos efforts, notre travail et nos idées doivent être orientés vers la protection de la patrie, la sécurité et la paix de l’Artsakh et de l’Arménie, le bien-être de notre nation », a-t-il déclaré.

Le Président estime que cette notion doit être la plus forte en chacun de nous car la lutte pour la pleine liberté de l’Artsakh, pour la restauration des droits violés de notre peuple n’est pas encore terminée.