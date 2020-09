La Bibliothèque du Congrès est instamment priée d’utiliser le sujet du génocide arménien

La représentante Dina Titus (D-NV) recueille les signatures de ses collègues de la Chambre des États-Unis sur une lettre demandant au bibliothécaire du Congrès, le Dr Carla D. Hayden, de corriger le le terme de massacres arméniens obsolète et inexact et d’utiliser celui de génocide arménien à la suite de l’adoption quasi unanime de la résolution du Congrès sur le génocide arménien l’année dernière , a rapporté le Comité national arménien d’Amérique (ANCA).

Dans la lettre, les législateurs partagent avec le Dr Hayden qu’ils écrivent « pour demander que la Bibliothèque du Congrès, une agence de la branche législative et la branche de recherche du Congrès américain, utilise le terme historiquement exact de« génocide arménien » pour diriger vers des livres et d’autres documents concernant le meurtre de masse intentionnel, systématique et délibéré de l’empire ottoman, la déportation et l’exil de plus d’un million et demi d’Arméniens entre 1915 et 1923. »

La lettre dirigée par le représentant Titus fait face à une correspondance de la Bibliothèque du Congrès du 19 juin 2020 informant l’ANCA qu’elle n’apporterait pas ce changement, même à la lumière de la reconnaissance par le Congrès du génocide arménien, car il a été refusé par la Maison Blanche et Département d’État. La lettre de Titus note que « bien que nous comprenions que la Bibliothèque du Congrès a déclaré qu’elle s’en remettait au président et au département d’État pour la terminologie, nous ne pensons pas que les déterminations de fait par une agence du pouvoir législatif devraient être prises pour des raisons politiques ou sous la pression des gouvernements étrangers. »

La lettre montre que : « le titre-sujet actuel,« Massacres arméniens », est dépassé, ayant été créé avant que Raphael Lemkin n’invente le terme génocide et avant l’adoption en 1948 de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime du génocide. » Elle poursuit en affirmant que « le titre existant est également incompatible avec le large consensus académique quasi universel reconnaissant le génocide arménien comme un cas clair de génocide, comme en témoignent de nombreuses résolutions, lettres et déclarations de l’Association internationale des spécialistes du génocide. "

« Nous partageons le point de vue exprimé par la membre du Congrès Titus et ses collègues des deux côtés de l’allée selon laquelle l’expression« massacres arméniens »- dans l’usage moderne - cache plus qu’elle ne révèle », a déclaré Aram Hamparian, directeur exécutif de l’ANCA. « Il est temps que la Bibliothèque du Congrès fasse les choses correctement. »