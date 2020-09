Anniversaire : félicitations du Congressional Armenian Caucus

A l’occasion du 29e anniversaire de la déclaration d’’Indépendance de la République d’Arstakh, le 2 septembre, les membres du Caucus Arménien du Congrès américain, représentants 116 membres, ont tenu à féliciter le président Harutyunyan.

Président Harutyunyan :

Nous vous écrivons pour vous féliciter ainsi que le peuple de la République d’Artsakh à l’occasion du 29e anniversaire de votre indépendance.

Il a été incroyable de voir les progrès réalisés par l’Artsakh depuis la formation de la République en 1991. Malgré la pression constante et les actes d’agression du régime du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, votre pays continue de faire de grands progrès dans la création d’une économie de marché, le renforcement de l’état de droit et la transition complète vers une forme représentative de gouvernement. La transformation de l’Artsakh au fil des ans est véritablement un témoignage de son peuple et des dirigeants comme vous qui ont aidé à le guider tout au long de la route.

Nous pensons que l’Artsakh a gagné le droit de participer aux négociations en cours au sein du groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en agissant continuellement comme un exemple de démocratie et de liberté dans la région. L’Artsakh doit être autorisé à participer directement aux négociations concernant son statut et sa sécurité future afin d’assurer une paix durable et persistante. Nous espérons que votre pays sera à nouveau inclus prochainement dans ces pourparlers.

De nouveau, nous vous présentons nos plus sincères félicitations en cette importante occasion et offrons notre plein soutien à votre pays. Nous restons déterminés à faire pression pour un engagement officiel entre le gouvernement des États-Unis et votre administration, et nous sommes impatients de travailler avec vous pour tirer parti de la transformation déjà impressionnante de l’Artsakh.

Cordialement.

Frank PALLONE, Jr. (D-NJ-6)

Gus BILIRAKIS (R-FL-12)

Jackie SPEIER (D-CA-14)

Adam SCHIFF (D-CA-28)