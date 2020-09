Le différend russo-arménien sur les chemins de fer est « réglé »

Après un an de négociations avec Moscou, les autorités arméniennes semblent avoir accepté d’abandonner les poursuites pénales contre le réseau ferroviaire national arménien géré par le géant des chemins de fer russes (RZD).

RZD exploite le réseau appelé South Caucasus Railway (SCR) conformément à un contrat de gestion de 30 ans signé avec l’ancien gouvernement arménien en 2008. Ce contrat l’engage à moderniser l’infrastructure ferroviaire arménienne, désaffectée et délabrée, en y consacrant des investissements substantiels.

En août 2018, un organisme arménien chargé de l’application de la loi a effectué une descente dans les bureaux de la SCR à Erevan et a confisqué des documents de l’entreprise. La commission d’enquête a ensuite allégué que la SCR avait gonflé le volume de ses investissements de 400 millions de drams (830 000 dollars).

La SCR et son opérateur russe d’État ont tous deux fermement nié tout acte répréhensible. Le vice-ministre russe des Transports, Vladimir Tokarev, s’est plaint en septembre 2019 que l’enquête criminelle avait perturbé les opérations de RZD dans le pays. Il a déclaré que la société qui gère le vaste réseau de chemins de fer russe envisage donc de se retirer de l’accord de 2008.

Tokarev et le directeur général de RZD, Oleg Belozerov, se sont rendus à Erevan en octobre pour discuter du différend avec le Premier ministre Nikol Pashinian. Aucun accord concret n’a été rapporté à l’issue de ces discussions.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a critiqué la répression « inappropriée » du SCR en avril de cette année. Le vice-Premier ministre arménien Mher Grigorian a rejeté ces critiques, déclarant que son gouvernement ne peut permettre à aucune entreprise d’opérer « au-delà de la loi ». Grigorian a toutefois également déclaré que Erevan et Moscou sont parvenus à un « accord mutuel » sur la façon de mettre fin au différend.

Le ministère russe des Transports a annoncé mercredi que les deux parties ont « réglé tous les désaccords » concernant les activités de RZD en Arménie, à la suite de négociations menées par Tokarev et Armen Simonian, le vice-ministre arménien de l’Administration territoriale et des Infrastructures.

Dans une déclaration, le ministère a indiqué qu’un protocole signé par Tokarev et Simonian certifie que RZD respecte pleinement ses engagements en matière d’investissement et confirme les conclusions des audits indépendants des chemins de fer arméniens effectués depuis 2008.

« Les parties ont souligné l’importance du document signé et ont noté qu’il favorisera le développement de la coopération économique entre nos pays », a ajouté la déclaration.

Le ministère arménien de l’Administration territoriale et de l’Infrastructure a confirmé la signature du protocole, mais n’en a pas divulgué les détails. Il a déclaré que l’accord contribuera à stimuler les expéditions de fret et le trafic de passagers de la SCR et à « rafraîchir son matériel roulant ».

Grigorian a ouvertement exprimé en octobre dernier le mécontentement du gouvernement arménien quant au montant des investissements russes dans le SCR.

Aucun cadre supérieur de SCR n’a été officiellement inculpé dans le cadre de l’enquête criminelle lancée trois mois après la « révolution de velours » de 2018 qui a amené Pashinian au pouvoir.

Plus tard en 2018, les forces de l’ordre ont également lancé une enquête pour fraude sur le réseau de distribution de gaz arménien détenu par le géant russe Gazprom. Ils n’ont pas non plus inculpé les cadres supérieurs du réseau. Les responsables russes se sont également plaints de cette enquête.