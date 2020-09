Un leader de l’opposition condamné à 4 ans de prison

Un leader de l’opposition azerbaïdjanaise a été

condamné jeudi à quatre ans et trois mois de prison en Azerbaïdjan pour

hooliganisme, ses partisans dénonçant cette condamnation comme politiquement

motivée.

Un tribunal de Bakou, la capitale de ce pays du Caucase du Sud, a reconnu

coupable d’hooliganisme Tofig Yagublu, vice-président du parti d’opposition

Musavat, a indiqué à l’AFP sa fille Nigyar Hazi.

M. Yagublu, 59 ans, a été accusé d’avoir agressé physiquement un couple

marié avec lequel il avait eu un incident de voiture.

"Ma voiture garée a été frappée de manière démonstrative (par une autre

voiture) et ensuite, ils (les gens qui se trouvaient dans ce véhicule) m’ont

attaqué", a écrit l’opposant sur Facebook avant son arrestation fin mars.

L’ONG Human Rights Watch a dénoncé cette condamnation comme une "parodie de

justice« et appelé les autorités azerbaïdjanaises à »libérer immédiatement" M.

Yagublu.

Pour l’ONG, le procès de l’opposant s’inscrit dans une campagne de

poursuites menée « depuis longtemps » les critiques du gouvernement dans cette

ex-république soviétique « afin de les faire taire ».

Le dirigeant du parti Musavat, Arif Gajily, a qualifié le procès de M.

Yagublu de « vengeance pour ses activités politiques ».

Lors de son dernier mot mercredi, Tofig Yagublu a dénoncé de "graves

violations" dans son procès et affirmé que la police l’avait précédemment

menacé de l’arrêter « s’il ne cesse pas de critiquer le président » Ilham Aliev.

Critique féroce du régime de M. Aliev, l’opposant a déjà été accusé en 2014

d’avoir organisé des troubles de masse et condamné à cinq ans de prison.

Il avait été amnistié en 2016 avec 14 autres militants des droits de

l’Homme et de l’opposition emprisonnés.

Au pouvoir en Azerbaïdjan depuis 2003, Ilham Aliev est souvent critiqué par

l’opposition et les défenseurs des droits de l’Homme qui l’accusent de

répression de la liberté d’expression dans le pays.

Bakou, 3 sept 2020 (AFP) -