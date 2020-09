Le président de la CEDH appelle la Turquie à exécuter les arrêts de la Cour

Istanbul, (AFP) - Le président de la Cour européenne des droits

de l’Homme (CEDH) a appelé jeudi Ankara à exécuter les arrêts de la Cour, lors

d’une visite en Turquie qui suscite des critiques en raison des violations des

droits humains reprochées au pouvoir turc.

Lors d’une rencontre avec le chef d’Etat turc Recep Tayyip Erdogan, le

président de la CEDH, Robert Spano, a rappelé "l’obligation des États

d’exécuter les arrêts de la Cour", a indiqué la CEDH sur Twitter.

Des défenseurs des droits humains reprochent à la Turquie de faire fi des

arrêts de la CEDH dans de nombreux cas politiques, notamment dans ceux d’Osman

Kavala, un mécène turc détenu pour « tentative de renversement du gouvernement »

ou de Selahattin Demirtas, leader kurde emprisonné pour « terrorisme ».

Osman Kavala est incarcéré depuis près de trois ans en dépit d’une demande

de la CEDH de le libérer et d’un acquittement rendu par un tribunal turc.

Selahattin Demirtas est détenu depuis près de quatre ans, alors que la CEDH

avait demandé sa libération en 2018.

Ankara justifie leur maintien en prison par de nouveaux chefs d’accusation.

"M. Spano pourra-t-il dire aux autorités qu’il est inadmissible de

contourner les arrêts de la Cour en inventant de nouvelles charges ?", se

demandait Riza Turmen, ancien juge à la CEDH, dans une chronique publiée lundi

sur le site d’information T24.

- Doctorat honoraire -

Lors de sa rencontre avec M. Erdogan, le président de la CEDH a souligné

l’importance de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de la liberté

d’expression, selon un communiqué publié par la Cour.

Le juriste italo-islandais, qui a pris la tête de la CEDH en mai dernier,

doit recevoir vendredi un doctorat honoraire de l’Université d’Istanbul.

L’annonce de cette distinction a suscité des critiques car des milliers

d’universitaires ont été touchés par la vague de répression qui a suivi la

tentative de coup d’Etat en 2016.

"Je ne suis pas sûr à quel point il est réjouissant de devenir un membre

honoraire d’une institution qui a condamné des centaines d’universitaires au

chômage et à la pauvreté en les virant de manière injuste", s’est indigné

Mehmet Altan, écrivain et universitaire, dans une lettre ouverte à M. Spano.

M. Altan, qui avait été accusé d’être impliqué dans la tentative de coup

d’Etat et emprisonné pendant près de deux ans, n’a pas pu retrouver son poste

à l’université, malgré son acquittement.

Emma Sinclair-Webb, directrice de Human Rights Watch en Turquie, a exprimé

sa « stupeur » que M. Spano ait accepté ce doctorat honoraire.

La Turquie arrive en tête des pays qui ont commis le plus de violations

depuis la création de la CEDH en 1959, avec 3.224 condamnations.

A la suite de la tentative de coup d’Etat en 2016, de nombreux

journalistes, universitaires, activistes et opposants ont été arrêtés et

plusieurs médias interdits d’activité.

Actuellement, 92 journalistes sont derrière les barreaux, selon la

Plateforme pour le journalisme indépendant.

"Une visite dans de telles circonstances s’adressant uniquement aux

institutions étatiques peut signifier que vous tolérez ce qui se passe en

Turquie", a indiqué l’Association des droits de l’homme dans une lettre

ouverte à M. Spano.

Celui-ci devait aussi rencontrer vendredi et samedi des représentants de la

société civile turque, dont le président du barreau d’Istanbul.