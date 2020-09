Vahan Bichakhchyan (21 ans) jouera avec le maillot numéro 18 d’Henrikh Mkhitaryan lors de Macédoine du Nord-Arménie samedi

Ce samedi 5 septembre à 15 heures en Macédoine du Nord pour le premier match de l’Arménie en Ligue des nations (groupe C) le capitaine Henrikh Mkhitaryan le grand absent de la sélection arménienne. Son maillot numéro 18 sera porté par le jeune Vahan Bichakhchyan (21 ans) qui a marqué 5 buts en championnat de Slovaquie a indiqué le site de la Fédération arménienne de football qui présente l’arrivée des nouveaux sélectionnés dans l’équipe d’Arménie.

L’Espagnol Joaquin Caparros le sélectionneur arménien a une nouvelle fois fait état de son entretien téléphonique avec Henrikh Mkhitaryan qui se déclarait « non-prêt à 100% » pour ces rencontres Macédoine du Nord-Arménie et Arménie-Estonie pour les qualifications de la Ligue des nations.

L’absence du plus grand joueur Arménien de tous les temps sera peut-être une chance pour l’Arménie de refaire son jeu, de s’organiser, de promouvoir les jeunes et de forger une nouvelle équipe. Verdict samedi après-midi.

Krikor Amirzayan