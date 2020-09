Boris Johnson interpellé par les diasporas chypriote, arménienne, kurde et égyptienne

Les dirigeants des diasporas chypriote, arménienne, kurde et égyptienne au Royaume-Uni ont écrit au Premier ministre Boris Johnson pour l’exhorter à « inciter » Ankara à mettre fin à ses actions déstabilisatrices en Méditerranée orientale dans le cadre des négociations commerciales en cours entre le Royaume-Uni et la Turquie.

Les communautés, qui ont toutes ressenti l’impact de l’autoritarisme et de l’agression de la Turquie, notent que la Turquie est de plus en plus une « force destructrice » en Méditerranée orientale et dans la région au sens large. Les communautés ont déclaré que la Turquie causait une instabilité régionale, sapant les intérêts du Royaume-Uni et adoptant des principes contraires à la Grande-Bretagne.

La lettre présente des exemples des actions de la Turquie, notamment :

Fréquentes incursions maritimes et terrestres illégales dans les pays voisins, accompagnées de déclarations qui ne respectent pas et violent le droit international.

Rhétorique volontairement agressive et incendiaire du président Erdogan pour attiser les tensions raciales, religieuses et politiques.

Incarcération massive de journalistes et restrictions à la liberté d’expression.

Preuve émergente et ancienne de collusion avec Daech, facilitant le mouvement des combattants terroristes étrangers via la Turquie et exploitant / guidant les flux migratoires illégaux à travers la Turquie.

Les cosignataires soulignent la préoccupation que de telles actions suscitent et soulignent la décision du ministre britannique des Affaires étrangères de ne pas accorder de nouvelles licences d’exportation à la Turquie pour des armes susceptibles d’être utilisées en Syrie.