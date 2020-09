Le CCAF se félicite de l’arrêt de la Cour de cassation

Le CCAF se félicite des trois arrêts de la Cour de cassation qui a rejeté le 31 août les recours de Maxime Gauin dans les procès qu’il avait intentés contre Ara Toranian et Sam Tilbian.

Le négationniste du génocide arménien avait porté plainte en diffamation pour avoir été comparé à Faurisson et avoir été traité de « négationniste patenté » et de « véritable tâcheron au service du fascisme turc ». Après avoir estimé que M. Toranian disposait d’une « base factuelle suffisante pour s’exprimer comme il l’a fait » la 17e Chambre de la cour correctionnelle de Paris avait débouté Maxime Gauin le 18 octobre 2018. Un jugement confirmé en appel et désormais également par la Cour de cassation.

Ces arrêts qui se retournent contre ce négationniste représentent une nouvelle avancée pour la cause de la vérité et de la justice sur le génocide des Arméniens perpétré par les autorités turques en 1915. Mais ils ne sauraient pour autant tenir lieu de protection contre l’outrage négationniste. Le génocide arménien est aujourd’hui le seul génocide du XXe siècle dont la négation n’est pas sanctionnée par une loi. Or, il est seul à faire l’objet d’un négationnisme d’Etat qui s’exporte de plus en plus ouvertement sur le territoire national, dans la foulée des menées hyper nationalistes du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Face à ce contexte de haine et de violence, qui s’est notamment traduit par le raid raciste contre la communauté arménienne de Décines le 24 juillet dernier, le CCAF en appel aux plus hautes autorités du pays pour que le sujet de la loi antinégationniste votée à plusieurs reprises par la représentation nationale soit remis à l’ordre du jour et reconsidéré à la lumière de ces événements.