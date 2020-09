Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a exhorté mercredi la Grèce et la Turquie à « réduire les tensions » pour arrêter l’escalade en Méditerranée orientale. « Nous exhortons tout le monde à faire un pas de côté pour réduire les tensions et entamer des discussions diplomatiques au sujet des conflits qui existent en Méditerranée orientale, les conflits sécuritaires, les conflits pour les ressources énergétiques, les conflits maritimes », a-t-il dit lors d’une conférence de presse. Une escalade des tensions est en cours dans cette région entre Ankara et Athènes, avec une multiplication des (...)