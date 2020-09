La Turquie condamne la republication des caricatures de Mahomet

La Turquie a condamné mercredi la republication des caricatures de Mahomet par le journal satirique français Charlie Hebdo et critiqué le président Emmanuel Macron pour avoir défendu le droit au blasphème, dans un contexte de vives tensions entre Ankara et Paris. « Nous condamnons vivement la décision de Charlie Hebdo de republier les caricatures irrespectueuses envers notre religion et notre prophète », a affirmé le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué. Ankara a aussi critiqué le président Emmanuel Macron pour avoir défendu mardi « la liberté de blasphémer (...)