La Croix-Rouge cherche toujours à accéder à un prisonnier de guerre arménien détenu en Azerbaïdjan

Les représentants du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) n’ont toujours pas pu rendre visite à un officier de l’armée arménienne qui a été capturé par les troupes azerbaïdjanaises à la fin du mois dernier, ont regretté hier des responsables à Erevan.

Une porte-parole du bureau du CICR à Erevan, Zara Amatuni, a expliqué que le CICR poursuivait son « dialogue » avec les autorités arméniennes et azerbaïdjanaises concernées au sujet de l’officier Gurgen Alaverdian. Elle n’a pas voulu dire quand la partie azerbaïdjanaise pourrait permettre aux représentants du CICR à Bakou de rencontrer et de parler avec Alaverdian.

Le ministère arménien des Affaires étrangères a également fait état de ses efforts continus pour organiser une telle visite. « Étant donné la sensibilité de la question, je ne donnerai pas d’autres détails », a précisé la porte-parole du ministère, Anna Naghdalian.

L’armée azerbaïdjanaise affirme qu’Alaverdian a été fait prisonnier lors d’un raid d’un commando arménien raté sur l’une de ses positions de première ligne au nord du Haut-Karabagh. Le ministère arménien de la Défense nie fermement cela, affirmant qu’Alaverdian s’est simplement égaré le 22 août en raison du mauvais temps.

Erevan a affirmé que le traitement réservé par Bakou au militaire arménien constituait une grave violation de la Convention de Genève de 1949 sur les prisonniers de guerre. Il a spécifiquement décrié qu’une vidéo du ministère azerbaïdjanais de la Défense montre le militaire s’exprimant en mauvais arménien pour dire qu’il dirigeait une unité spéciale de l’armée qui prévoyait de mener des attaques de « sabotage » en Azerbaïdjan. Il dit qu’il a été clairement contraint de lire un texte écrit mal traduit en arménien.

Les autorités azerbaïdjanaises ont porté une série de poursuites pénales contre Alaverdian après la publication de la vidéo la semaine dernière.

Naghdalian a déploré cette affaire et d’autres affaires criminelles « forgées de toutes pièces » contre des citoyens arméniens détenus en captivité en Azerbaïdjan.

« Je tiens à souligner à cet égard que deux citoyens azerbaïdjanais sont entrés en Arménie, et ce seulement depuis le début de l’année, a-t-elle noté lors d’une conférence de presse. Contrairement à l’Azerbaïdjan, l’Arménie ne les a pas poursuivis et respecte pleinement leur dignité et leurs droits humains. »