Le président du Karabagh ne voit aucun accord de paix avec l’Azerbaïdjan dans un avenir proche

Il est peu probable que le conflit du Haut-Karabagh soit entièrement résolu dans un avenir proche, a commenté hier Ara Harutiunian, président du Haut-Karabagh.

« La probabilité de résoudre ce conflit dans les décennies à venir est très faible, a lancé Harutiunian lors d’une conférence de presse à Stepanakert. Nous ne voyons pas cela se produire. »

« C’est pourquoi, en renforçant notre armée, nous devrions forcer l’ennemi à compter avec la force arménienne d’Artsakh et à maintenir le statu quo jusqu’à des développements géopolitiques majeurs qui pourraient conduire à une résolution temporaire ou plutôt partielle du conflit du Karabagh, a t-il précisé dit. Une résolution complète n’est pas possible."

Le dirigeant du Karabagh a ajouté que la communauté internationale avait déjà négocié une telle solution provisoire au conflit au Kosovo, une ancienne province de Serbie peuplée d’Albanais et reconnue comme un État indépendant par la plupart des pays occidentaux.

Harutiunian s’est entretenu avec des journalistes à l’occasion du 19e anniversaire de la déclaration d’indépendance du Karabagh vis-à-vis de l’Azerbaïdjan soviétique, qui a eu lieu quatre mois à peine avant l’éclatement de l’Union soviétique et a été suivie d’une guerre sanglante arméno-azerbaïdjanaise pour le territoire.

L’Azerbaïdjan n’a jamais reconnu la légalité de cette déclaration. Il continue de considérer le Karabagh comme une partie de l’Azerbaïdjan internationalement reconnue et occupée par l’Arménie.

Les remarques de Harutiunian sont intervenues au milieu des efforts déployés par les médiateurs internationaux - dont la Russie en particulier - pour relancer le processus de paix à la suite des récents combats intenses dans une section instable de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait déclaré mardi qu’Erevan et Bakou semblent désormais vouloir apaiser davantage les tensions et reprendre les pourparlers de paix négociés par les coprésidents américain, russe et français du groupe de l’OSCE de Minsk. Il a souligné que les pourparlers devraient continuer à se concentrer sur un accord-cadre de paix qui a été proposé pour la première fois par les médiateurs en 2007 et qui a été modifié à maintes reprises depuis.