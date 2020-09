1er Tour, Coupe de France ! ⚽️🌟

Notre équipe 1 s’est qualifiée pour le premier tour de la coupe de france qui se jouera ce Samedi à 17h et à domicile au stade Girodet.

Nous vous attendons nombreux pour venir nous encourager et défendre nos couleurs !

Qui dit Coupe de France, dit football, bonne humeur et convivialité.

Au programme :

Musique et restauration Kebab et planche à déguster avec une ambiance Franco-Arménienne à partir de 16h.

On compte sur votre présence pour donner le top départ, ensemble, à cette nouvelle saison !

Ps : En vue de la situation sanitaire actuelle, on compte sur vous pour le respect des gestes barrières et des distances sociales !

À Samedi !

Partsratsir Partsratsour