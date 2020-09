Tirage des éliminatoires de l’Euro 2022 de Futsal

Le tirage de la phase qualificative de l’UEFA Euro 2022 de Futsal, effectué mardi 2 septembre au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse), a placé l’Équipe de France (21e mondial) dans le groupe 2 où elle sera confrontée à la Géorgie (36e), la Russie (4e) et un troisième adversaire à déterminer entre l’Arménie (79e) et la Bulgarie (99e).

La Russie, huit fois sur le podium de l’Euro depuis 1996 (dont un titre, en 1999) et vice-championne du monde 2016, sera le logique favori de ce groupe.

Les huit vainqueurs de poule et les six meilleurs deuxièmes (soit quatorze équipes) seront qualifiés pour la phase finale aux Pays-Bas (du 9 janvier au 6 février 2022 à Amsterdam et Groningue). Les Pays-Bas étant qualifiés d’office, le seizième et dernier participant à l’Euro sera désigné lors des barrages (14 et 17 novembre 2021) qui opposeront les deux moins bons deuxièmes de groupe.

Les groupes :

Groupe 1 : Danemark ou Saint-Marin, Croatie, Albanie Ukraine

Groupe 2 : Arménie ou Bulgarie, France, Géorgie, Russie

Groupe 3 : Grèce ou Turquie, Azerbaïdjan, Slovaquie, Moldavie

Groupe 4 : Angleterre ou Macécoine du Nord, Roumanie, Serbie, Bosnie-Herzégovine

Groupe 5 : Chypre ou Israël, Kazakhstan, Hongrie, Moldavie

Groupe 6 : Allemagne ou Suisse, Espagne, Lettonie, Slovénie

Groupe 7 : Lituanie ou Monténégro, Italie, Belgique, Finlande

Groupe 8 : Pologne, Portugal, Norvège, République tchèque

Le calendrier :

Phase de groupes (matches aller-retour)

6-9 décembre 2020

25 janvier-3 février 2021

1er-10 mars 2021

5-14 avril 2021