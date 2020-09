L’ancien ministre australien de la Défense, Joel Fitzgibbon, rejoint les appels arménien, assyrien et grec à la reconnaissance de leurs génocides

L’ancien ministre australien de la Défense le député Joel Fitzgibbon, a réaffirmé son soutien de longue date à la reconnaissance nationale des génocides arménien, assyrien et grec en signant une affirmation de soutien à l’Initiative conjointe pour la justice des Arméno-Australiens, Assyro-australiens et gréco-australiens.

Le lancement en février 2020 de l’Initiative conjointe pour la justice au Parlement australien a marqué la signature d’un protocole d’accord par le Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), l’Alliance universelle assyrienne (AUA) et le Conseil hellénique australien (AHC), qui déclare la reconnaissance par l’Australie des génocides arménien, assyrien et grec comme une priorité au nom de leurs communautés.

Joel Fitzgibbon est depuis longtemps un partisan engagé de cette cause et s’est prononcé sur cette question au Parlement, notamment en soutenant une motion historique de 2018 à la Chambre des représentants australienne reconnaissant le premier grand effort international de secours humanitaire de l’Australie, qui était en faveur des orphelins et des survivants du génocide arménien.

Au cours du débat sur cette motion, le député fédéral de Hunter a déclaré : « J’en suis venu à la conclusion que notre communauté de nation passe trop de temps à jouer à des jeux de mots, à se demander si ce que le peuple arménien a subi en 1915 était ou non un génocide. Nous devrions plutôt consacrer collectivement plus de temps à reconnaître qu’entre 1915 et 1923 des centaines de milliers d’Arméniens ont vu leur vie écourtée pour aucune autre raison que leur appartenance ethnique. Le génocide arménien et sept décennies de régime soviétique suffiraient à briser l’esprit de toute culture ou communauté, mais les Arméniens sont résilients et durs".

Le directeur exécutif du Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), Haig Kayserian, a déclaré : « En tant que co-organisateur actuel de l’Union interparlementaire Australie-Arménie (Groupe d’amitié), M. Joel Fitzgibbon a constamment démontré son soutien constant à la econnaissance australienne du génocide de 1915 par le gouvernement fédéral. »

« Les Arméno-Australiens, les Assyro-Australiens et les Gréco-Australiens sont reconnaissants envers M. Fitzgibbon et sa liste croissante de collègues exhortant l’Australie à rejoindre le bon côté de l’histoire sur cette importante question des droits de l’homme » a ajouté Haig Kayserian.